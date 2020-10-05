‏لقطة نُشرت بالخطأ أكدت التدخل التركي بالصراع الدائر منذ 9 أيام مع ‎أرمينيا

2020/10/05 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت وزارة الدفاع بأذربيجان أمس، إن مدينة غنجه Ganja البالغ سكانها أكثر من 330 ألفا، وتقع في الجهة الغربية من البلاد، تعرضت لهجوم عنيف، دمر مطارها العسكري، فأسرع حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، وكتب تغريدة مرفقة في حسابه التويتري بصور عما لحق بإحدى مناطق المدينة من تدمير.تم حذف التغريدة إلا أنه ارتكب خطأ […]

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