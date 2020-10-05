بومبيو: معنويات ترامب عظيمة ونحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات

2020/10/05 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه قدم إفادة عن بعد للرئيس دونالد ترامب، مضيفا "كانت معنوياته عظيمة.كان في مزاج رائع".

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