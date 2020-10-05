من أصل عراقي.. سامي مهدي أصغر وزير بلجيكي

2020/10/05 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعتبر سامي مهدي وزير الدولة لشؤون الهجرة في الحكومة البلجيكية أصغر وزير في الحكومة الجديدة التي تشكلت الخميس وهو من أصول عراقية.وسامي مهدي ذو الـ32 عاماً ، من أب عراقي وأم فلامانية،ومن سكان فيلفورد.حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي والأوروبي من جامعة بروكسل الحرة وقد رشح عن الحزب المسيحي الديمقراطي […]

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