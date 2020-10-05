اغتصاب فلسطين شرخ عميق... - محمد الحنفي

2020/10/05 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي فالأعراب...في مرحلة...الدوحة الكبرى...كانت هويتهم...غير محددة...وكانوا...لا يدركون...ما معنى الأعراب...ولا ما معنى...العرب...كانوا ينساقون...وراء العرب...في خوض الصراع...ضد...صهاينة التيه...إلى أن اكتشفوا...في آخر مرحلة...أن مصلحتهم...لا تتحقق...مع الانسياق...وراء العرب...°°°°°°فمصلحة...كل الأعراب...مع ......





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