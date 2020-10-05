لا لثقافة الارتزاق - نادية خلوف

2020/10/05 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف تعقيباً على كلام المرتزق السوري الذي قال : "سوف أموت كي يعيش أولادي " هل موضوع الارتزاق جديد على السّوري أم أنه ثقافة ؟ هل أخطأ السوري بتحوّله من ثوري إلى مرتزق؟ أرى أن الجواب بنعم يصلح للسؤالين.



في جميع الأحوال شخصية المرتزق شخصية قابلة للاستعباد، وتم غسل دماغها بسخافات دينية لدرجة التّخمة .لولا وجود المرتزقة المرتبطين بالنظام ، - بعضهم غير جلابيته فأصبح قائداً معارضاً – لما كان ......





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