نيوزيلندا تعلن تغلبها على فيروس كورونا للمرة الثانية

2020/10/05 | 08:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، الاثنين، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس "مرة أخرى".

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