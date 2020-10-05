من قتل هشام الهاشمي؟ الخزعلي ظل ودودا له رغم تحذيره!

2020/10/05 | 08:26 - المصدر: نيولاينز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان هشام الهاشمي قلقا.

لأسابيع، كان الباحث العراقي الأول في شؤون الدولة الإسلامية يتلقى تهديدات بالقتل.

لم تأت التهديدات من المتطرفين السنة الذين قضى سنوات في متابعتهم.

كانت من الراديكاليين الشيعة.

في 6 يوليو، قتل مسلحون هشام خارج منزله في بغداد.

تُظهر لقطات القتل قتلة على ثلاث دراجات نارية يتربصون خارج منزله في انتظار وصوله.

وبينما كانت سيارته تدخل، مر مسلح وأطلق النار عليه قتيلا.

لم تحدد الحكومة العراقية الجناة بعد، لكن مصادر مطلعة على تحقيق بغداد أخبرت نيولاينز أن مليشيات شيعية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، متورطة، وقد هرب الجناة من البلاد.

استهدفت الميليشيات - عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله - هشام لأنه أصبح يتحدث بشكل متزايد عن أنشطتها ومن المحتمل بسبب دراسة كان قد بدأ العمل عليها بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة هذا الوقت من العام الماضي.



وتحدث عدد من أصدقاء هشام المقربين عن التهديدات التي تلقاها من الميليشيات الشيعية، بما في ذلك من زعيم عصائب أهل الحق.

تحدث هشام قبل مقتله بساعتين.

في رسالته الصوتية الأخيرة على WhatsApp، شرح العملية القانونية لكيفية السماح للعراقيين الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين المقامة للعائلات النازحة المرتبطة بداعش بالعودة إلى ديارهم.

كانت رسالته جزءًا من مراجعات لمقال كتبه لمركز السياسة العالمية حول التداعيات الأمنية لإبقاء حوالي 300 ألف عراقي في ظروف مزرية في جميع أنحاء البلاد.

اعتمد هشام على بيانات حكومية رسمية، ومحادثات مباشرة مع مسؤولين رفيعي المستوى، وبحث ميداني - وهو نوع العمل الذي اشتهر به، لا سيما منذ صعود داعش في 2014.

قبل وفاته بثلاث ساعات، وقبل آخر رسالة صوتية، شارك هشام تفاصيل مشروع بحثي مختلف عن النوع الذي اشتهر بإنتاجه.

كان هذا المشروع هو الذي أدى على الأرجح إلى وفاته.



لا علاقة للمشروع بداعش.

في أواخر يونيو / حزيران، تحدث أولاً عن مشروع سري كان يعمل عليه لمدة ستة أشهر لرسم خريطة لتحالف المليشيات الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي - والتي تم حشدها بعد صعود داعش في عام 2014.

ترسخ دور الميلشيات منذ ذلك الحين في الدولة العراقية كجزء من القوات المسلحة والبرلمان والمؤسسات الحكومية الأخرى.

على الرغم من أنه كان يركز على داعش في عمله العام، إلا أنه كان يدرس سرا الإسلاميين الشيعة ويقدم للصحفيين والباحثين تفاصيل من الداخل حول عملياتهم.

عندما تحدث عن مشروعه الجديد في يونيو، قال: "أعرف هذه المجموعات كما أعرف أطفالي".

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في يونيو أيضًا، أصبح أكثر صراحةً بشأن الأنواع المختلفة من الميليشيات العاملة في ظل قوات الحشد الشعبي.

وميز هشام وقتها بين الموالين لرجال الدين العراقيين وغيرهم من الموالين لإيران، بما في ذلك عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله - وهما المسؤولان المزعومان عن قتله.

كما دعا الحكومة إلى النظر في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 4 لعام 2005، المخصص عادة للسنة، على الميليشيات المتورطة في شن هجمات على البعثات الأجنبية في بغداد.

ربما كان هذا البيان الجريء أحد أسباب استهدافه.

دراسته المكثفة عن الميليشيات الشيعية، التي حصل عليها المركز كاملة بعد وفاته، تروي قصة كيفية تشكيل نظام جديد في العراق عبر الاستيلاء التدريجي على الدولة من قبل الميليشيات، من خلال ثلاثة وسائل: إعادة الإعمار والمصالحة بعد حرب أهلية، والحرب الطائفية، والجريمة المنظمة، والهيمنة الإيرانية.

يوضح هشام بشكل مقنع أن العراق قد تحول إلى لبنان آخر، دولة فاشلة مستعبدة لدولة عميقة، خاضعة ظاهريًا للمصالح الغربية والأمريكية ولكن يديرها عملاء طهران بلا هوادة.

المحصلة هي أنه بدلاً من حزب الله واحد فقط، أصبح لدى العراق الآن العشرات.

إن حزب الله ليسوا مجرد دمى لإيران.

هم أكثر من ذلك.

إنهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي بما يكفي للقيام بما يفترض بهم القيام به، من وجهة نظر إيران.

بعد مقتله، نقلت عدة وسائل إعلام عربية عن أصدقاء هشام قولهم إن الدراسة الغامضة كانت على الأرجح سبب وفاته لأنها كشفت عن أسماء وأنشطة لميليشيات قوية لها صلات بإيران وحزب الله اللبناني (يجب عدم الخلط بينه وبين كتائب حزب الله العراقية).

تتعلق إحدى التفاصيل بقائد حزب الله اللبناني العامل في العراق، والمنسق السياسي المعين بين مجموعته والفصائل الشيعية العراقية العاملة مع إيران.

تضمنت مهمة محمد كوثراني في العراق لعب دور كبير في تنفيذ المصالحات بين القوى السياسية السنية والشيعية.

لكن المسؤولين في واشنطن يشتبهون في أن كوثراني نفذ أعمالا إرهابية وشارك مع جماعات مسلحة في قمع الاحتجاجات العراقية العام الماضي.

شاركت الميليشيات التي استخدمت القناصين على أسطح المنازل في أعنف حملات القمع ضد المحتجين.



كتب هشام أن كوثراني ربما ملأ مؤخرًا الفجوة المتبقية بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

كانت الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني.

قال أصدقاء هشام إن دراسته كانت تهدف أيضًا إلى مساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وضع خطة لقمع الميليشيات التي وصفها هشام بـ "الوالية" - تلك الميليشيات الموالية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مقابل أولئك الموالين لرجال الدين العراقيين.

دراسة هشام - التي تضم أكثر من 100 صفحة من المعلومات والتحليلات - هي إلى حد بعيد أكثر المعلومات الاستخبارية التفصيلية والموثوقة التي تم إنتاجها على الإطلاق حول الميليشيات الشيعية في العراق.

وتفصل الدراسة نقاط تفتيش الميليشيات على طول الطرق السريعة والمداخل في أنحاء العراق، بما في ذلك العاصمة والمناطق الكردية والسنية في وسط وشمال العراق، مع استكمال الخرائط والرسوم البيانية.

كما يوضح بالتفصيل الطرق المختلفة - والكوميدية أحيانًا - التي تجني بها هذه الميليشيات الأموال وكيف أصبحت تسيطر على كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة في العراق.

يغطي مشروع هشام محافظات مختلفة، لكن نينوى هي الأكثر توثيقًا على نطاق واسع ولسبب جيد.

في نينوى، تنشط هذه المليشيات خارج معاقلها الشيعية بسبب القتال لتحرير الموصل من داعش.



وهي من أكبر المناطق في العراق حيث وجد المسلحون أرضًا خصبة بسبب الفراغ الأمني ​​وفراغ السلطة الناتج عن هزيمة داعش وانهيار الدولة الذي سبقه.

استخدمت الميليشيات هذا الفراغ لاختراق الحياة اليومية العامة والخاصة للسكان الأصليين، بما في ذلك ابتزاز المطاعم وإعادة الهندسة الديموغرافية (السيطرة على أجزاء مسيحية من المنطقة، مثلما فعل داعش).

وهذا هو المكان الذي مُنح فيه رجال الميليشيات من الوسط الشيعي والجنوب موطنًا رسميًا وكانوا قادرين على امتلاك الأراضي والأعمال التجارية المناسبة ومنع العائلات النازحة من العودة لإفساح المجال للمستوطنات الشيعية في المناطق ذات الأغلبية السنية تاريخيًا.

نينوى هي واحدة من أكثر محافظات العراق تنوعًا عرقيًا ودينيًا، وبالتالي فإن سيطرة الميليشيات تضمنت إعادة هندسة ديموغرافية - وهي ثاني حالة واسعة النطاق منذ أن عانت بغداد من التطهير الطائفي على أيدي بعض الميليشيات نفسها خلال الحرب الأهلية في عام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.

وتفاصيل التقرير تظهر سيطرة هذه المليشيات وعبثية الحياة في ظلها.

في إحدى الحالات من جامعة الموصل، طالبت ميليشيا مرتبطة بمنظمة بدر المدعومة من إيران بمنح أحد الموظفين دورًا مركزيًا في الجامعة، لكن العميد وجد أن هذا الشخص متورط في صفقات فساد ويشتبه في صلاته بـتنظيم الدولة الإسلامية أثناء سيطرة التنظيم على المدينة.

وجد هشام عدة حالات لأشخاص متهمين بصلاتهم بداعش يعملون مع الميليشيات، أعدائهم المفترضين.

وأشار إلى أن أكثر عمليات داعش تركيزا حدثت في بعض المناطق نفسها التي كانت فيها الميليشيات أكثر نشاطًا، ونُسبت زورًا بعض هجمات الميليشيات على المطاعم أو المدنيين إلى داعش.

كافأ هؤلاء المسؤولون المظليون رعاة الميليشيات بموارد الدولة المسروقة مثل العقارات، التي تم نقل ملكيتها بشكل غير قانوني إلى أطراف ثالثة، مما سمح للميليشيات بالوصول إلى الأجزاء الأكثر أهمية اقتصاديًا في المناطق المحررة، وبالتالي دعم عملياتها من خلال الأموال العامة.

حتى أن المسؤولين الفاسدين قاموا بتسليم القصور الرئاسية السابقة من عهد صدام حسين إلى الميليشيات لاستخدامها كمقرات رئيسية، وتوفير ثكنات لمقاتلين من محافظات أخرى.

يظهر أبو مهدي المهندس، الرئيس الفعلي السابق لقوات الحشد الشعبي، مرارًا وتكرارًا في دراسة هشام باعتباره الرجل الذي يقف وراء توظيف وإقالة العديد من المسؤولين في مناصب رئيسية في الحكومة الفيدرالية والمحلية.

(المهندس، المولود لأب عراقي وأم إيرانية، والذي تورط في هجمات إرهابية ضد السفارتين الأمريكية والفرنسية عام 1983، اغتالته الولايات المتحدة في يناير في نفس الغارة التي أطاحت بسليماني)

قضية جامعة الموصل ليست حادثة منعزلة.

يسلط هشام الضوء على عدد من الطرق التي انتزعت بها الميليشيات سيطرة واسعة على جزء كبير من الاقتصاد العراقي: من جمارك المطارات، ومشاريع البناء، وحقول النفط، والصرف الصحي، والمياه، والطرق السريعة، والكليات، والممتلكات العامة والخاصة، والمواقع السياحية، والقصور الرئاسية، وابتزاز المطاعم والمقاهي وشاحنات البضائع والصيادين والمزارعين والعائلات النازحة.

عينة صغيرة من هذه الأنشطة:

تلقى أحد المسؤولين مظروفًا به رصاصة ورسالة تطالبه بالتخلي عن منصبه الحكومي.

ألغيت المحاكمة المعلقة لمسؤول آخر بسبب علاقاته مع الحشد الشعبي ومجلس الأمن القومي.

تم تكليف مسؤول مرتبط بقوات الحشد الشعبي بمسؤولية الصندوق الذي يتلقى منحًا دولية لإعادة بناء المستشفيات والجسور والطرق والمدارس، ولم يتم إبرام أي صفقة دون توقيعه.

تكسب الميليشيات أكثر من 100 ألف دولار يومياً من نقطة تفتيش واحدة تربط بغداد والمحافظات الجنوبية، من خلال الابتزاز، بحسب ضابط في مخابرات الشرطة الاتحادية.

تسيطر المليشيات على نقاط تفتيش أخرى تربط بغداد بمحافظات مختلفة، وتحصل على مبالغ مالية مماثلة في كل نقطة.

جمعت عصائب أهل الحق 30 ألف دولار يوميًا من نقطة تفتيش تقع بين شمال بغداد وجنوب صلاح الدين منذ عام 2016.

ولا يمكن للمواطنين السنة العبور إلى بغداد ما لم يدفعوا 10 دولارات للفرد و 100 دولار لكل شاحنة.

بعد تحرير الموصل وباقي محافظة نينوى من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، تم توزيع الأراضي الزراعية في سهل نينوى - حوالي 75 دونم - على المليشيات.

كانت هذه القرى الواقعة على مشارف الموصل ذات أغلبية مسيحية استولى عليها داعش في 2014 وبعد أن استعادت قوات الأمن القرى، استولت فصائل الحشد الشعبي على أراضي برطلة والحمدانية ومناطق أخرى، مما منع العديد من المسيحيين من العودة.

ضمت الأوقاف الدينية الشيعية 17 موقعاً ومقدساً دينياً في المدينة القديمة في الموصل، وعندما تم الطعن في مثل هذه التحركات، كانت الميليشيات الشيعية ترسل استعراضًا للقوة إلى السلطات المحلية لإثبات ملكية المواقع والأوقاف السنية.

وسيطرت الميليشيات على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل كانت تسيطر عليها داعش سابقاً، وتسرق الفصائل حوالي 100 شاحنة صهريج نفط خام يومياً.

تفرض قوات الحشد الشعبي أموال حماية تتراوح بين 1000 دولار و 3000 دولار شهريًا على المطاعم الكبيرة.

يمكن للمالكين الذين لا يدفعون أن يتم تفجير مطاعمهم، وسيعزى الانفجار زوراً إلى داعش، بما في ذلك الجيش العراقي.

سجل مقاتلون قدموا من وسط وجنوب العراق أنهم من سكان سهل نينوى والموصل لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على هذه الممتلكات.

حدث ذلك نتيجة ضغوط من قياديي الميليشيات البارزين هادي العامري والمهندس قبل مقتل الأخير.

تعمل فصائل الحشد الشعبي في الموصل بمساعدة مدراء في بعض مكاتب تسجيل الأراضي للاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في نينوى، لا سيما في الموصل.

ووزع مدير مكتب بلدية الموصل على الميليشيات قطع أراضي تابعة للأقلية العرقية الشبك.

تم تكليف شخص موال للميليشيات بمديرية شهداء نينوى، التي تسجل وتتتبع أسماء العراقيين الذين يُفترض أنهم قتلوا في الحرب ضد داعش، بدعم مباشر من المهندس وقيادة الحشد الشعبي.

بعد أن صنفت منظمة اليونسكو الآثار حول سامراء على أنها مواقع تراثية عالمية، بدأت قوات الحشد الشعبي في تسمية القصور والمرافق من الإمبراطورية العباسية "سجن الإمام علي الهادي"، في خطوة طائفية، مع إثارة دور الضحية الشيعية.

لا عجب إذن أن قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، وصف ذات مرة صعود داعش وشلل القوات الأمنية العراقية في وجهها بـ "نعمة مقنعة".

إن قرار اللاعبين العراقيين والأجانب الرئيسيين للرد على تهديد داعش لعام 2014 بتعبئة الميليشيات على نطاق واسع جعل الأزمة الحالية في العراق حتمية.

من الصعب تخيل سيناريو لا تؤدي فيه عسكرة أو تعبئة هذا العدد الكبير من الرجال في سن التجنيد، وكثير منهم تحت رعاية إيرانية، إلى إنشاء مجموعات مصالح دائمة وقوية وعلاقات تقوض الدولة العراقية أو تقلب حياة المواطنين اليومية.

حاول كل رئيس وزراء كبح جماح الميليشيات بطريقة مختلفة، ولكن دون نجاح يذكر: استهدف نوري المالكي بعض الجماعات، وصنف بعض قادتها على أنهم إرهابيون، وشكل إسناد - قوات مساعدة - كوسيلة لإضعاف التشكيلات الكبيرة.

بعده، اقترح حيدر العبادي دمج الميليشيات في الحكومة كمسار للاعتدال، فشرّعهم في عام 2016.



حاول عادل عبد المهدي تقاسم السلطة معهم والقبول بها على أرض الواقع.

حاول مصطفى الكاظمي، وهو سياسي مستقل مع القليل من الدعم من الأحزاب السياسية القوية، استخدام نهج "القوة الذكية" المتمثل في العصا والجزرة، على حد تعبير هشام.

يعتقد رئيس الوزراء الأخير أن الدولة القوية فقط، والعمل التدريجي نحو بناء واحدة، من شأنه أن يضعف الميليشيات، لكن يبدو أنها رسخت نفسها أكثر مع تعافي الدولة الوليدة بعد انهيار داعش، ومع سحق السنة.

وضعف الأكراد بشكل كبير.

كان هشام في وضع أفضل لفهم الجماعة الإرهابية التي استولت على ثلث بلاده ونصف سوريا المجاورة لإعلان الخلافة بعد قرن من تفكيك الإمبراطورية العثمانية.



تحول هشام في شبابه من المذهب الشيعي إلى السني، ثم تبنى فيما بعد وجهات نظر سنية متشددة بعد أن درس تحت قيادة رجل الدين السلفي العراقي المؤثر الشيخ صبحي السامرائي.

وسجنه نظام صدام حسين بسبب نشاطه الإسلامي في أواخر التسعينيات وأطلق سراحه في عفو عام عن السجناء السياسيين قبل ستة أشهر من غزو 2003.

بعد الحرب، انضم هشام إلى مناهضي الولايات المتحدة.



وانضم لواحدة من أكبر المنظمات في للبلاد، جيش المجاهدين.

وبحسب ما ورد كان على اتصال أيضًا بأنصار الإسلام، المنظمة الجهادية التي يقودها الأكراد ضد صدام والتي سبقت الحرب، مما يفسر قدرته على الاحتفاظ بمصادر بين قدامى المحاربين في تلك المجموعة العاملة في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

وشملت المصادر التي كان لديه داخل داعش مصادر من سامراء وأقارب لشيخه السلفي السابق السامرائي والزعيم السابق لداعش أبو بكر البغدادي، وكلاهما من نفس القبيلة.

كان يعمل في الغالب في منطقة أبو غريب ببغداد، حيث تم سجنه ذات مرة في السجن سيئ السمعة الآن.

على الرغم من انضمامه إلى التمرد كمرشد سلفي، يتفق أصدقاؤه ومنتقدوه على أنه كان على خلاف مع القاعدة منذ البداية.

زعم المتعاطفون مع داعش على الإنترنت أن هشام حاول الانضمام إلى المتمردين في الفلوجة، واحدة من أوائل بؤر المناهضين للولايات المتحدة لكنه اشتبك مع مقربين من أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق سلف داعش.

بعد اغتيال هشام، تواصل معي أحد مؤسسي القاعدة في سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكاره حول الرجل الذي كان يعرفه عندما كانا جزءًا من التمرد.

لم يخف الجهادي العراقي المعروف باسم أبو ماريا القحطاني كراهيته لهشام الذي سماه المنتقي أو المنتقص.

كان القحطاني يعرف هشام عندما كان هذا الأخير عضوا في جيش المجاهدين وشريكا مقربا من زعيم المتمردين البارز أبو سعيد محمد الحردان.

واعترف القحطاني بأن هشام حصل على تدريب ديني مرغوب فيه على يد أحد أكثر رجال الدين السنة احتراما في العراق، والمتخصص في التقاليد الشفوية للنبي محمد.

هذه المؤهلات أكسبته لقب "أبو هريرة"، الذي سمي على اسم الراوي الأكثر غزارة للأحاديث النبوية، ومكنته من توجيه التنظيم الإسلامي الرئيسي في العراق.

وقال القحطاني إنه خلال الفترة التي قضاها مع التمرد، وقع هشام في مشاكل مع القاعدة.

قتلت الجماعة بعض أقاربه، وكان يريد تحقيق العدالة من خلال المحاكم الشرعية التي أنشئت في المناطق السنية.

فشلت محاولاته حيث رفضت القاعدة الدخول في خلاف قانوني معه.

هرب في النهاية إلى سوريا.

أخذت حياة هشام منعطفًا في عام 2009 عندما عاد إلى العراق بعد صفقة مع الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.

استغل العفو عن المتمردين السابقين وأصبح مستشارًا غير رسمي للأمن القومي للحكومة العراقية.



مع مرور الوقت، أصبح مصدرًا لا غنى عنه لبغداد وواشنطن في قتال القاعدة في العراق (وداعش لاحقًا) ومصدرًا أساسيًا للصحفيين الدوليين العاملين في العراق والتطرف.

على الرغم من صلتها بعمله، نادرًا ما تحدث هشام عن تجربته في التسعينيات ضد صدام وأوائل القرن الحادي والعشرين في التمرد.

يقول الأصدقاء الذين تحدثوا معه حول هذا الموضوع إنه لم يرغب في نشره في بغداد خوفًا من وصفه بأنه متطرف سنّي منغلق.

آخر منحة دراسية لهشام هي أعظم ما لديه، واحدة تليق بإرث رجل معقد عاش في العديد من الهويات طوال حياته، كل واحدة تخبر إطاره الفكري والأخلاقي لفهم بلده الذي لا يقل تعقيدًا.

في مجال يسيطر عليه الدجالون بشكل متزايد، كان هشام خبيرًا حقيقيًا عاش موضوعه - ومات على الأرجح من أجله.

كان قد بدأ العمل في مشروع الميليشيات بعد اندلاع انتفاضة بقيادة الشباب في أكتوبر من العام الماضي.



كان المحتجون إلى حد كبير من التركيبة السكانية الشيعية التي تدعي هذه الميليشيات أنها تمثلها.



كانت الاحتجاجات الجماهيرية غير مسبوقة من حيث النطاق والطبيعة لأنها حدثت في مدن ذات أغلبية شيعية ضد الطبقة السياسية التي يهيمن عليها الشيعة، بعد عام واحد فقط من الترحيب بهذه الميليشيات على نطاق واسع كأبطال بسبب دورها الحيوي في هزيمة داعش.

كما جاءت الاحتجاجات في أعقاب ما وصفه العلماء بأول انتخابات غير طائفية بعد عام 2003.

وهزت الاحتجاجات المؤسسة السياسية وتحدت مختلف محاولات التهدئة أو القمع.

على الرغم من أنها ركزت على فساد الحكومة، ظهرت الميليشيات على أنها أكثر القامعين عنفاً للمحتجين.



أثارت الانتفاضة قلق إيران، خاصة وأن وكيلها في لبنان واجه مظاهرات مماثلة غير مسبوقة في نفس الشهر.



ورأت الميليشيات الموالية لإيران في حركة الشباب مؤامرة أمريكية تهدد مصالحها أيضًا.

مع مرور الوقت، ستؤدي الديناميكيات إلى سلسلة من الهجمات المتبادلة بين هذه الميليشيات والولايات المتحدة.

أصبح هذا الصراع الجانبي المشتعل حريقًا، أو خاطر بالتحول إلى حرب، عندما قتلت إحدى الميليشيات متعاقدًا أمريكيًا في ديسمبر واقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وردت إدارة ترامب باغتيال سليماني، الناشط الإيراني الأكثر فعالية، إلى جانب المهندس، مساعده المحلي، في مطار بغداد الدولي.

تثبت دراسة هشام المظالم التي تحرك الاحتجاجات.



ويظهر كيف تعمل الميليشيات في المقام الأول كعصابات إجرامية وليست عصابات دينية، مما يستنزف شريان الحياة للاقتصاد العراقي ويقوض المؤسسات العامة.

يتم اختراق المؤسسات العامة والخاصة المنتشرة بشكل كامل، أو السيطرة عليها، أو الاستحواذ عليها، أو اختراقها من قبل الميليشيات.

إن تعديهم على مختلف مجالات الحياة في العراق واستغلالهم لها لا يقتصر على المؤسسات، بل يمتد إلى الرفاهية اليومية للعراقيين العاديين، سواء كانوا من السنة أو الشيعة أو المسيحيين.

تفتقر الحكومة المركزية إلى القدرة على معالجة هذه المشكلة من خلال القوة، وعناصر الحشد الشعبي تدرك تمامًا قوتها الخاصة لتقديم تنازلات.

من غير الواضح كيف يمكن علاج هذا المرض دون قتل المريض.

جزء من المشكلة هو أن الطبقة السياسية الجديدة من الانتهازيين في العراق متواطئة ومستثمرة في الجريمة العسكرية المنسوجة عضويا في نسيج الدولة العراقية.

بعد احتجاجات أكتوبر، بدأ هشام ينتقد علناً هذه النخب الجديدة.

كان يعلم مخاطر الجهر لأنه سبق أن تلقى تهديدات من أحد قادة هذه المليشيات، الخزعلي من عصائب أهل الحق، والذي ربطته الحكومة العراقية بمقتله.

كانت رسالة الخزعلي إلى هشام في عام 2016 بسيطة: استمر في التركيز على داعش، وابتعد عن الميليشيات الشيعية.

على الرغم من التوتر، ظل الخزعلي وهشام ودودين وعلى اتصال.

وكان الاثنان قد سجنا في نفس الوقت تقريبا من قبل نظام صدام في أواخر التسعينيات وحتى عام 2002 في أبو غريب.

الخزعلي، أيضًا، بسبب نشاطه الإسلامي، وإن كان من أتباع رجل الدين الشيعي العراقي البارز محمد الصدر الذي قُتل عام 1999 على الأرجح على يد النظام السابق.

قصة هشام وتحليله الأخير تجسد مأساة العراق وحسرة قلبه.

رجل ذو موهبة فكرية هائلة ومبدأ يقتل بدم بارد من قبل رجال العصابات الإرهابية الجديدة في بغداد، الرجال الذين تم الاحتفال بهم، بما في ذلك من قبل الدبلوماسيين والمراقبين الغربيين، على أنهم المنتصرون في عهد سابق للعصابات الإرهابية.



تدخلت أمريكا عام 2003 لإنهاء دكتاتورية وحشية واحدة.

لقد حفزت الآن عن غير قصد على إنشاء مافيا طائفية مصممة على إبقاء البلاد في حالة حرب دائمة مع نفسها، والعراقيون مثل هشام إما صامتون أو منفي أو تحت الأرض.

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