2020/10/05 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من الاستفزازات الأميركية ضد قوات الحشد الشعبي المتواجدة عند الشريط الحدودي بين العراق وسورية، لافتا الى ان القوات الأميركية قد تعيد الكرة من جديد وتستهدف الحشد بذريعة الخطأ.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان توقف جميع العمليات العسكرية للقوات الاجنبية في العراق باستثناء الأوامر الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأضاف ان “الإدارة الأميركية تعمل على استهداف الحشد الشعبي، بعد ماحققه من نتائج ضد عناصر داعش الإرهابية إضافة الى انها تتهمه بين الحين والأخر بمهاجمة قواتها في مختلف المناطق والقواعد، وبالتالي فهي تضعه في مرمى مقاتلاتها عند الشريط الحدودي مع سورية”.

وبين ان “الحكومة مطالبة بوضع أجهزة رصد ورادارات متطورة لدى الحشد الشعبي من اجل رصد أي تحرك للطائرات المقاتلة الأميركية، خاصة ان واشنطن غالبا ماتستهدف الحشد الشعبي في مختلف المناطق ومن ثم تتذرع انها استهدفتهم بالخطأ”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من الاستفزازات الأميركية ضد الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يحذر من الاستفزازات الأميركية ضد الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).