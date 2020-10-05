"أكبر انكماش خلال 20 عاما".. الاقتصاد الأردني يشهد انتكاسة في الربع الثاني

2020/10/05 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الأردن شهد انكماشا بنسبة 3.6 في المئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مع تقلص النشاط بسبب جائحة كورونا.

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