طقس العراق: كتلة باردة تهبط بمؤشر الحرارة .. ترقبوا الأمطار في هذه المحافظات

2020/10/05 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير تحديثات خرائط الطقس إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في بعض مدن البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة.



وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعه "ناس"، (5 تشرين الأول 2020)، إن "تحديثات الطقس خلال اليوم تشير إلى تصعيد رطب وهواء علوي بارد في بعض مدن الفرات الاوسط يسبب تكونات لسحب ركامية رعدية تطال مناطق محدودة من بابل وواسط وجنوب ديالى وجنوب بغداد والنجف والديوانية، وقد تتساقط على اثرها بعض الزخات العابرة، أما باقي المناطق فستشهد أجواء مشمسة مع انتشار بعض السحب المتفرقة".

وأضاف أن "الرياح خلال اليوم فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين 10-20 كم، تنشط في مدن الفرات الاوسط ووسط البلاد لتصل الى 30 كم".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة العظمى ستشهد انخفاضا خلال اليوم مقارنة بما سجل يوم أمس، لتسجل مناطق الوسط والشمال والفرات الاوسط دون الـ40 بينما تستقر عند الاربعينيات جنوبا".

وتابع أن "الايام القليلة القادمة بحسب مخططات الطقس الأوربية، ستشهد اجواء اكثر اعتدالا خلال النهار وبرودة محسوسة اواخر الليل مع تراجع معدلات الحرارة في عموم مدن البلاد بسبب نزول كتلة باردة، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في الوسط والشمال الى اوائل الثلاثينيات (30-36) وأعلى بقليل في مدن الجنوب (37-39)".

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