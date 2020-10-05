من جديد.. استهداف مطار بغداد بصاروخين وسقوط كاتيوشا في الجادرية (صور)

2020/10/05 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

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بقايا صاروخ كاتيوشا في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر أمني، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الاحد.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الاثنين، 5 تشرين الأول 2020، ان "صاروخين سقطا مساء أمس، في ساحة مفتوحة بمطار بغداد الدولي، دون الإشارة لأية تفاصيل اخرى".

وأضاف أن "الصاروخين من نوع كاتيوشا وانطلقا من منطقة حي الجهاد في بغداد، وسقطا قرب المطار"، مبينا ان "قاعدة فكتوريا في المطار اطلقت صافرات الإنذار".

وكان مصدر امني آخر قد أكد سقوط صاروخ آخر في منطقة الجادرية وسط بغداد.





واوضح أن "صاروخ كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية بالقرب من مقهى الاطرقجي الواقع مقابل مركز باربي للتجميل"، مشيرا إلى انه "لا توجد خسائر بشرية جراء سقوط الصاروخ".

من جهتهم أفاد شهود عيان يقيمون في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، انهم سمعوا دوي انفجار قوي بالمنطقة تلته أصوات صافرات إنذار انطلقت مدوية من مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الأطفال.

ر.إ

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