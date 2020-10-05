من أجل الاستعراض والتلويح لأنصاره.. ترامب يعرض حياة الحراس للخطر

2020/10/05 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لموجه من الانتقادات، وذلك عقب خروجه لتحيه أنصاره خارج المستشفى العسكري التي يتلقى بها العلاج من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بسبب تعريضه حياة الأخرين للخطر لأهداف سياسية.وظهر ترامب وهو يرتدي كمامة في سيارة رئاسية، حيث وقف أنصاره وهم يلحون بالاعلام، وذلك خارج مستشفى والتر ريد العسكري […]

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