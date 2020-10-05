اعتقال نجمة نشرت فيديو يسيء لمنطقة القصيم في السعودية

2020/10/05 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداولت وسائل اعلام سعودية محلية نبأ القبض على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل الجلعود بعد نشرها لمقطع فيديو تضمن الإساءة لسكان منطقة القصيم السعودية.وقالت شرطة الرياض، دون ذكر أسماء، إن الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة الرياض، تمكنت من تحديد هوية المرأة التي ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، […]

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