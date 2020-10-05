بالصور.. إنقاذ امرأتين علقتا في مصعد داخل مول وسط الحلة

2020/10/05 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنقذت فرق الدفاع المدني، إمرأتين علقتا داخل مصعد في مركز تجاري وسط محافظة بابل.

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