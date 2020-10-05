أطباء ترامب يحيرون العالم برسائل

2020/10/05 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعث الأطباء الذين يعالجون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مرض كوفيد-19 برسائل متناقضة عن مدى خطورة حالته، وذلك قبل ساعات من ظهوره بشكل مفاجئ في موكب سيارات خارج المستشفى لتحية مؤيديه.

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