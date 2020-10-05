البلداوي: لن نصوت على موازنة لا تتضمن تخصيصات المفسوخة عقودهم في الحشد  

2020/10/05 | 08:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، انه لن يصوت على موازنة 2021 في حال عدم تضمنها تخصيصات مالية لاعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، لافتا الى ان الحشد تعرض الى مظلمة كبيرة ولم يتم انصافه كما حدث مع اقرانه في الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الذين امتثلوا لتوجيهات المرجعية وتركوا خلفهم كل شيء من اجل تحرير الأرض المغتصبة من الإرهاب وقدموا الدماء في سبيل الوطن يجب ان ينصفوا ويحصلوا على حقوقهم اسوة بأقرانهم في الأجهزة الأمنية”.

وأضاف ان “ الحشد الشعبي تعرض الى الظلم من قبل الحكومة التي عملت على إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية الأخرى من دون الاكتراث الى منتسبي الحشد من المفسوخة عقودهم”.

وذكر البلداوي: “لن اصوت على موازنة 2021 في حال لم تتضمن تخصيصات مالية لاعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي الى الخدمة”.



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