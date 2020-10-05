2020/10/05 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يحمل الإنسان صفتين من القيم والصفات الاجتماعية واحدة يكتسبها ويتعلمها من الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة) والأخرى غريزيه تكون وراثية من خلال (كروموسومات وراثية) توجد في خلايا جسم الإنسان تنتقل إليه من والديه التي تعكس سلوكه وأخلاقه وتصرفاته في المجتمع والأكثر تأثير في هذه الظاهرة تأتي من الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة) وهذه الظاهرة تخلق (الضبط والالتزام الأخلاقي في علاقة الإنسان بال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفات رائعة وجميلة على المجتمع التمسك بها والمحافظة عليها - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفات رائعة وجميلة على المجتمع التمسك بها والمحافظة عليها - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).