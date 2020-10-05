2020/10/05 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى على مدار الخمس سنوات الماضية، رصدت مجموعة من النخب العربية والمصرية التي تبنت خطاب الاستلاب للآخر الصهيوني الذي خرج به يوسف زيدان للمرة الأولى في نهاية عام 2015، وقسمت هذه النخب إلى ثلاثة تصنيفات في علاقتها بخطاب الاستلاب ومرجعيته وأهدافه، إلى: استلاب ديني، واستلاب علماني، واستلاب سلطوي.وقد قدمت في مقالين سابقين نموذجين للاستلاب الديني والعلماني، الاستلاب الديني اخترت له نموذجا من مصر هو أحمد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستلاب السلطوي: القدس والمنسلخون عنها باسم السلطة - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستلاب السلطوي: القدس والمنسلخون عنها باسم السلطة - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).