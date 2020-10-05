المكسيك.. تسجيل208 حالات وفاة و3712 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/05 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين، تسجيل 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 79088، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 761665 حالة.

وأفادت الحكومة بأن" العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالمياً بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

يذكر أن أميركا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات

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