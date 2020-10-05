2020/10/05 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت منطقة كامبانيا وهي الأكثر كثافة سكانية في إيطاليا وواحدة من أفقرها أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد محاربته في الشمال.. كورونا يهدد جنوب إيطاليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد محاربته في الشمال.. كورونا يهدد جنوب إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).