نواب يحملون وزير المالية مسؤولية عدم صرف الرواتب ويطالبون اللجنة المعنية باستضافته

2020/10/05 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حملت أوساط نيابية وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين، مطالبين اللجنة المالية النيابية باستضافته لمناقشة الموضوع والزامه بعدم تكرار ذلك.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “اللجنة المالية النيابية مطالبة بحسم موضوع تأخر صرف الرواتب عبر استضافة وزير المالية داخل البرلمان والزامه بعدم تكرار هذا التأخير”.

الى ذلك حملت، النائب عن تحالف الفتح سهام الموسوي وزير المالية علي علاوي مسؤولية تأخر صرف الرواتب للموظفين، مؤكدة ان الأموال متوفرة من إيرادات النفط وغيرها فيما يتعلق بايرادات المنافذ الحدودية والضرائب والموارد الأخرى ولاعلاقة للبرلمان بتأخر صرف رواتب الموظفين”.

من جهتها اكدت النائبة عن تحالف القوى منى حسين لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لاتمتلك اي مبررات بشأن تأخر صرف الرواتب، لافتة الى ان تصويت البرلمان على قانون الاقتراض منح الحكومة مرونة اكثر في توفير الرواتب”.



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