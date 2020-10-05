ضبط اجهزة مختبرية مخالفة في منفذ مطار بغداد الدولي

2020/10/05 | 09:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي عجلتين محملتين (أجهزة مختبرية) بعد التلاعب في وثائق الشحن وعدم الحصول على الموافقات الأصولية بأستيرادها والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل المركز الكمركي في المطار.

وذكت الهياة في بيان أن “شعبة البحث والتحري في هيأتنا وخارج الحرم الكمركي تمكنت من ضبط العجلتين وتدقيق معاملاتها الكمركية من قبلهم تبين وجود أجهزة مختبرية تم التلاعب بوثائق الشحن والعائدة الى الشركة المصدرة وتغير اسم المستورد من المستشفيات إلى شركة تابعة للقطاع الخاص ، وكذلك عدم الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة العراقية لاستيرادها وحصر الموافقات بالمكاتب العلمية وذلك مخالف للضوابط والتعليمات النافذة وحسب الأمر الديواني (6) لعام 2019”.

وأوضحت أنه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لغرض عرضها أمام أنظار القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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