الكاظمي يصل الى محافظة ذي قار

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى محافظة ذي قار، للقاء المسؤولين والاطلاع على اوضاعها.

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