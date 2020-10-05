برشلونة يتعثر امام اشبيلية بتعادل مخيب

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ سقط برشلونة في فخ التعادل الايجابي بهدف لمثله، امام اشبيلية، مساء امس الاحد، في اطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".سجل لبرشلونة فيليب كوتينيو في الدقيقة 10، بينما سجل لاشبيلية لوك دي يونج في الدقيقة 8.بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده الى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما يحتل اشبيلية المركز السادس بالرصيد نفسه./انتهى9

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