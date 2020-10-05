هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأميركية وسط بغداد

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 05:37 - GMT 02:37 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 00:57 - GMT 21:57

المصدر: دبي - العربية.نت

أفاد مراسل العربية بأن قصفاً صاروخياً استهدف منطقة الجادرية، كان يستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وأوضح المراسل أن الهجوم الصاروخي انطلق من منطقة الجهاد جنوب غربي العاصمة، فيما سُمع دوي صافرات الإنذار داخل مبنى السفارة الأميركية.وقبل أسبوع قتل 7 أشخاص جراء قصف صاروخي، بعد سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل قرب مطار بغداد.وقال النائب العراقي ظافر العاني في حينه إن "الأسلحة الدقيقة التي قالت الفصائل إنها وصلتها مؤخرا قد وجهتها اليوم ولكن إلى مطار بغداد وقتلت عائلة وأطفالا".وكان زعيم ميليشيا النجباء في العراق أكرم الكعبي، قال في رسالة تهديد للسفارة الأميركية في بغداد إن أسلحة دقيقة دخلت الخدمة.

ومنذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يوليو، استهدف 39 هجوما صاروخيا مصالح أميركية في العراق.

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