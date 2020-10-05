رئيس مجلس النواب العراقي يعزي بوفاة أمير الكويت

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدَّم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي التعازي خلال وصوله الى دولة الكويت على رأس وفد نيابي، الى أمير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس م...

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