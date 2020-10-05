الكاظمي يزور ذي قار اليوم للاطلاع على وضعها الأمني والخدمي

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر حكومي عراقي، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، سيزور اليوم الاثنين محافظة ذي قار جنوب العراق للاطلاع على الوضع الأمني والخدمي فيها....

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