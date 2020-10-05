بالصور.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد

2020/10/05 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الاثنين بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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