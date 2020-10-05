2020/10/05 | 09:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشفى لفترة وجيزة ثم عاد لمتابعة العلاج

وخلال خروجه من المستشفى الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية ألقى ترمب التحية على أنصاره..



وقبيل الجولة نشر ترمب تسجيل فيديو على تويتر قال فيه انه سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا.

وفي سياق متصل اعتبر أطباء، لا يشاركون في علاج ترمب، أن الكشف عن تناوله عقار ديكساميثازون، دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يغادر المستشفى لفترة وجيزة ثم يعود لمتابعة العلاج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يغادر المستشفى لفترة وجيزة ثم يعود لمتابعة العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).