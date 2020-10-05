بالصور.. إنقاذ امرأتين علقتا في مصعد داخل مول وسط الحلة

2020/10/05 | 09:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} أنقذت فرق الدفاع المدني، إمرأتين علقتا داخل مصعد في مركز تجاري وسط محافظة بابل.وذكر بيان لاعلام الدفاع المدني تلقت وكالة {اين نيوز} نسخة منه ان "مفارز الدفاع المدني من فريق البحث والإنقاذ في مديرية دفاع مدني بابل تمكنت من إنقاذ امرأتين واخراجهما من داخل مصعد مول الأنوار في منطقة الجمعية بمركز المحافظة بعد عطله بإستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى بكل مهنية وبوقت قياسي".وأشار الى "شكر وثناء إدارة المول والمواطنين للجهود المبذولة لفرق الدفاع المدني وسرعة الاستجابة للحادث".

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