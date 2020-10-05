بسبب تصريحات أطباء ترامب عن حالته.. النفط يرتفع بأكثر من 2%

2020/10/05 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صعدت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى، ما قلص حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية.

ودفعت تلك الأخبار، برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد، إذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1%، بحسب وكالة رويترز.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، أو 2.5%، إلى 37.96 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إن صعود يوم الاثنين مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج يوم الاثنين، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

شهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بعد أن خففت قوات من الشرق حصارا على البنية التحتية النفطية للبلاد.

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