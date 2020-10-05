الـUSAID تصف البابا شيخ بـ”رجل السلام ” و تعزي الايزيدية

2020/10/05 | 09:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل في بيان لها على صفحتها الرسمية اعربت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عن حزنها العميق برحيل المرجع الايزيدي الاعلى سماحة ” بابا شيخ ” و وصفته ب” رجل السلام و قدمت التعازي للشعب الايزيدي في البيان التي تلقت ايزيدي 24 نسخه منه جاء: “رجل السلام”, خرتو حاجي اسماعيل, ويعرف ببابا الشيخ, …

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