العراق رابع أعلى احتياطي للنفط في أوبك

2020/10/05 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت منظمة اوبك ان احتياطي المنظمة من النفط الخام يبلغ ترليونا و189 مليار برميل، مبينة ان هذه الاحتياطيات تمثل اكثر من 79 بالمئة من احتياطيات العالم من النفط الخام.وقالت المنظمة في تقرير لها: إن «احتياطي اعضاء المنظمة المكونة من 13 دولة من النفط الخام يبلغ ترليونا و189 مليارا و80 مليون برميل»، مبينة ان احتياطي الدول خارج المنظمة من النفط يبلغ 308 مليارات و18 مليون برميل».واشارت المنظمة الى ان «فنزويلا تأتي بالمرتبة الأولى بأعلى الاحتياطيات داخل منظمة اوبك بنسبة 25.5 بالمئة، تليها السعودية بنسبة 22.4 بالمئة، بينما تأتي ايران ثالثا بنسبة 13.1 بالمئة وياتي العراق رابعا بمقدار 12.2 بالمئة، ومن ثم الكويت خامسا بنسبة 8.5 بالمئة، ومن ثم الامارات سادسا بنسبة 8.2 بالمئة ومن ثم تاتي ليبيا سابعا بنسبة 4.1 بالمئة، وتاتي نيجيريا ثامنا بنسبة 3.1بالمئة».



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