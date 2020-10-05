البنك المركزي العراقي يباشر بتنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي

2020/10/05 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

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شعار البنك المركزي العراقي

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن البنك المركزي العراقي، الإثنين، عن تنفيذ أولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي الاهلي.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، 5 تشرين الأول 2020، انه "باشر هذا بتنفيذ اولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا البنك".

وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".

واكد البنك أنه "سبق ان طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، ولذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لاثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

وأوضح ان "المرحلة المقبلة ستشمل عملية (اصلاح المصارف الحكومية ايضا)"، مبينا ان "إجراءات الإصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالأساس على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما".

ر.إ

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