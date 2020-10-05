ليلة سقوط الكبار.. استون فيلا يمطر شباك ليفربول بـ 7 اهداف (فيديو)

2020/10/05 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

احرز استون فيلا فوزا ساحقا على ضيفه ليفربول بنتيجة (7-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الانلكيزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت اهداف صاحب الارض عن طريقع لاعبيه "أولي واتكينز في الدقائق 4، 22، 39، وجون ماكجين د35، وروس باركلي د55، وجاك غريليش في الدقائق 66 و75"، فيما احرز هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين "33 و60".

وتراجع الليفر الى المركز الخامس برصيد تجمد عند 9 نقاط، فيما قفز استون فيلا الى المركز الثاني برصيد بلغ 9 نقاط ايضا.

من جانبه قال مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب، إن فريقه صنع "النوع الخطأ" من التاريخ، بالهزيمة الساحقة التي تلقاها من أستون فيلا في الدوري المحلي.

وأقر المدرب الألماني بارتكاب فريقه العديد من الأخطاء الجسيمة التي تسبب في الهزيمة القاسية غير المتوقعة أمام أستون فيلا.

وذكر كلوب: "إستقبلنا العديد من الهجمات المرتدة واستقبلنا هذه الأهداف في النهاية هناك 3 كرات غيرت مسارها في تلك الأهداف ولكن هذا ليس سببا بكل تأكيد لما حدث".

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