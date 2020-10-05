تسهيل دخول الزوار العرب والأجانب عبر مطار النجف

2020/10/05 | 09:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نسَّقت الادارتان المحليتان في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف لتسهيل دخول ومشاركة الزوار العرب والاجانب في اربعينية الامام الحسين (ع) عبر مطار النجف.وقال النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك تنسيقا بين الادارتين المحليتين في كربلاء والنجف لاستقبال الزوار من خارج البلد وتسهيل وصولهم الى المدينة عبر مطار النجف للمشاركة في الزيارة”.وأضاف الميالي، أن “هذا الاجراء سيعمل على تنشيط الحركة السياحية والفندقية في المدينة التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا ومنع السفر حول العالم”، مبينا أن”حشود الزوار تتواجد في كربلاء، وهناك حشود أخرى في الطريق الى المدينة للمشاركة في الاربعينية، بينما ادى مئات الاف الزوار مراسيم الزيارة وعادوا الى مدنهم”.واشار الميالي الى ان “الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية عدا الخدمية حتى الخميس المقبل لفسح المجال للموظفين الذين لم تدخل دوائرهم ضمن الخطط الامنية والخدمية والصحية للمشاركة في تقديم الخدمات، داعيا الزائرين الى الالتزام بالتعليمات الصحية”.



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