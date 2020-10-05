الدفاع المدني تصدر بياناً عن الحريق الكبير في بغداد

2020/10/05 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت مديرية الدفاع المدني، بياناً عن الحريق الكبير الذي نشب صباح اليوم الأثنين في العاصمة بغداد.

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