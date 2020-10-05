2020/10/05 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى جسر الزيتون وساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار التي وصلها صباح اليوم الأثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).