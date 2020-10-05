التخطيط تعتزم عقد مؤتمر لوضع خطة لمواجهة تحديات كورونا والأزمة الماليَّة

2020/10/05 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تعتزمُ وزارة التخطيط عقد مؤتمر لوضع خطة مستجيبة لتحديات جائحة كورونا والازمة المالية في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “المؤتمر الذي سيعقد خلال الشهر الحالي، سيكون بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، منوها بأن المؤتمر الذي ستدعى اليه الوزارات الخدمية، سيعيد النظر بخطة التنمية التي اعدتها مسبقا وزارة التخطيط والتي تعرضت الى تلكؤ كبير خاصة خلال هذا العام، ووضع خطة مستجيبة لمواجهة هذين التحديين في المستقبل، بعد التهديد بتوقف ستة الاف مشروع قيد التنفيذ نتيجة الازمة المالية”.وأضاف الهنداوي، أن “هناك توجهاً بتخصيص 15 بالمئة من حجم مبالغ قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب لتمويل المشاريع الاستثمارية، الا ان هذه المبالغ لا تفي بالمتطلبات في ظل العدد الكبير لهذه المشاريع، لكن هناك اراء بالتركيز على المشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة كمرحلة أولى”.وبين الهنداوي ان “تلك المشاريع الموزعة على الوزارات والمحافظات ضمن المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم تتباين في نسب الانجاز، وتوقفها سيعرضها للاندثار وخسارة فرص العمل والاموال التي انفقت من اجل توفير الخدمات وتحقيق تنمية في البلد جراء تنفيذ هذه المشاريع”، مشيرا الى “جهود تبذل من قبل وزارته لضمان استمرار العمل بهذه المشاريع وانجازها ضمن التوقيتات الزمنية التي وضعت لها”.



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