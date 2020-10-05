القطاع المصرفي على وشك الانهيار والبنك المركزي يبدأ خطوات لاصلاحه

2020/10/05 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي

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