الشرطة البريطانية تعتقل العشرات في حفل زفاف بسبب كورونا – فيديو

2020/10/05 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام الشرطة لحفل زفاف في إحدى الحانات بمدينة برمنجهام البريطانية، وذلك بسبب مخالفة قواعد الإغلاق العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.وقالت الصحيفة إن الشرطة اعتقلت جميع الموجودين في الحانة، والذين بلغ عددهم أكثر من 70 شخصًا، ثم أفرجت عنهم لاحقًا بعد دفع غرامة قدرها ألف […]

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