الربيعي يكشف عن شبه توافق على كوتا النساء

2020/10/05 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف النائبعن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، عن وجود شبه توافق من الكتل السياسية على أن تكون كوتا النساء دائرة انتخابية واحدة بعدَ أن تسببت الخلافات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى بتأجيل إقرار البرلمان المواد الجدلية في قانون الانتخابات.وقال الربيعي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك «شبه توافق» من الكتل السياسية على أن تكون كوتا النساء دائرة انتخابية واحدة، لضمان الحفاظ على نسبتهن في الانتخابات المقبلة”.وأضاف، أن “نوع الدائرة السابق وفق نظام «سانت ليغو» الذي يقضي بأن تكون كل محافظة دائرة واحدة أصبح من الماضي”.وأشار الربيعي إلى أن “الكتل بصدد التوافق على شكل الدوائر حسب الآراء الموجودة من الكتل السياسية، في حين أن موقف كتلته «سائرون» هو أن يكون لكل مرشح دائرة انتخابية، وهذا النظام معمول به في دول ديمقراطية كثيرة، بينما تتعدد آراء الكتل السياسية بشأن فقرة الدوائر، حيث إن هناك رأيا يدعو إلى أن يكون كل قضاء في المحافظات دائرة انتخابية”.



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