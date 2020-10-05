مصرع واصابة سبعة اشخاص بحادث سير على طريق كربلاء نجف

2020/10/05 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بمصرع واصابة سبعة

اشخاص بحادث سير على طريق كربلاء نجف.

وقال المصدر، إن "ثلاثة اشخاص لقوا

مصرعهم واصيب اربعة اخرون نتيجة حادث

سير اصطدام عجلة نوع كيا باحد المواكب

على طريق كربلاء نجف"،

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