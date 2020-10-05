فوائد ساحرة لـ الجرجير .. خصوصاً للرجال

2020/10/05 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يعتبر الجرجير من أكثر النباتات الغنيَة بالفيتامينات والعديد من العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز، كما يحتوى على فيتامين ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9.– الجرجير يكافح الشيخوخة أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما يدخل في […]

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