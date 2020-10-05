الاتفاق على فتح المعابر والتحرك بين السودان وجنوب السودان بالبطاقة الشخصية

2020/10/05 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

اعلنت وسائل إعلام سودانية، أن فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان سيكون بعد الرابع من تشرين الأول 2020، مؤكدة" الاتفاق على إلغاء التأشيرة والسماح بالعبور بين البلدين بالبطاقة الشخصية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر قوله،إن" السودان وجنوب السودان اتفقا في الخرطوم على فتح عدة معابر ،منها ميناء كوستي ومعبر جودة الذي ستقام فيه منطقة حرة.

وأضاف أنه "تمت تسمية القوات ومهامها".

وكشف أيضا عن تطبيق الحريات عقب التوقيع على اتفاق السلام كما سيتم إلغاء التأشيرة، على أن يكون العبور بين البلدين بالبطاقة الشخصية.

وأكد المصدر أن "الإجراءات المزمع تنفيذها ستنعش اقتصاد البلدين وتسهل حركة المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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