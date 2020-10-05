2020/10/05 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الألمانيّة أنّ طالباً يهوديّاً أصيب "بجروح خطرة"، بعدما تعرض له رجلاً يبلغ من العمر 29 عاماً خارج كنيس يهودي في هامبورغ شمالي ألمانيا، في اعتداء وصفه وزير الخارجيّة، هايكو ماس، بأنّه عمل "بغيض معاد للسامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط قلق بشأن معاداة السامية.. اعتداء على يهودي خارج كنيس في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط قلق بشأن معاداة السامية.. اعتداء على يهودي خارج كنيس في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).