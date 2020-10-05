محترفان يعززان هجوم السفانة

2020/10/05 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، تعاقده مع لاعبين محترفين لتعزيز صفوف فريق كرة “السفانة” في الموسم المقبل.

وقال مشرف الفريق جهاد مدلول في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الميناء يواصل تحضيراته للموسم الجديد، حيث سيصل المدرب المساعد عمار ريحاوي الى البصرة يوم غد الثلاثاء”.

وأوضح ان “إدارة نادي الميناء تعاقدت مع محترفين مهاجمين لتدعيم صفوف الفريق وسيتم الاعلان عن الصفقات حال انتهاء الاجراءات الإدارية”.

يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.



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