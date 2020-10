ترامب يغادر المستشفى (فيديو)

2020/10/05 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

بغداد – ناس

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب وسائل إعلام تابعها "ناس"، (5 تشرين الأول 2020)، فقد غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة من أجل إلقاء التحية على مؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على موقع تويتر، الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يسير في موكب خارج المستشفى ويقوم بتحية مؤيديه.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban.



pic.twitter.com/nsCJyYXHdK

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020

وقال الرئيس الأمريكي خلال جولته لمؤيديه، "بعد 7 أشهر من جائحة كورونا، تعلمت الكثير عن كوفيد-19 الذي أحاربه".

وظهر ترامب بداخل سيارته الرئاسية ويرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا "سوداء اللون"، حيث لوح لمؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

وكان ترامب قدظهر في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وقال إنه "خرج من المستشفى في زيارة مفاجئة لتحية أنصاره الذين احتشدوا خارج مستشفى والتر ريد العسكري".

pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

وحصل ترامب (74 عاما)، الذي نُقل إلى المركز الطبي العسكري في والتر ريد بالقرب من واشنطن يوم الجمعة، على جرعتين من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ضمن فترة علاجية تستمر خمسة أيام، إضافة إلى عقار ديكساميثازون وهو من عائلة الستيرويدات ويستخدم لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19.

وأقر طبيب البيت الأبيض شون بي، كونلي بأن مستويات الأكسجين في دم ترامب انخفضت في الأيام الأولى وأصيب بحمى شديدة صباح يوم الجمعة، معترفا بأن حالة الرئيس كانت أسوأ مما تم الكشف عنه في مرة سابقة، وقال كونلي إن "ترامب يتحسن".

جاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من التقارير المتضاربة من البيت الأبيض، التي أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.

وأمضى ترامب معظم شهور العام الحالي وهو يهون من خطر وباء كوفيد-19 الذي أصاب نحو 7.4 مليون أمريكي، وأودى بحياة أكثر من 209 آلاف وألحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد خسر بسببها ملايين الأمريكيين عملهم.

