2020/10/05 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

ضبط اجهزة مختبرية مخالفة في منفذ مطار بغداد الدولي

منذ 14 ساعة

الاعلام الامني تعلن ضبط مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة

منذ 15 ساعة

تدمّير عجلتين لـ”داعش” احداهما مفخخة ومقتل من فيهما بصحراء الانبار

منذ 15 ساعة

القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني في البصرة

منذ 20 ساعة

التحالف الدولي يدمر مخازن أسلحة داعش غربي ديالى

منذ 20 ساعة

عمليات الأنبار للحشد توضح حقيقة تعرضها لقصف جوي

منذ 22 ساعة

القضاء يوضح بخصوص تسلمه ملفا بمرتكبي جرائم القتل والخطف الخاصة بالمتظاهرين

منذ 22 ساعة

الشرطة المجتمعية تنقذ عائلة من انتحار جماعي في نينوى

منذ يوم واحد

ضبط اجزاء معمل طابوق وعجلة متضررة في منفذي زرباطية وطريبيل الحدوديين

منذ يوم واحد

رسول يكشف عن التوصل إلى معلومات هامة بشأن الشبكات الإرهابية داخل ديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تصدر بياناً بشان قصف الجادرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تصدر بياناً بشان قصف الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).