الإعلام الأمني تعلن نتائج القصف الصاروخي الذي وقع فجر اليوم غربي بغداد

2020/10/05 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خلية الإعلام الأمنيعاودت مرة أخرى المجاميع الأجرامية الأرهابية استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة امنة قرب مطار بغداد الدولي يوم ٢٨ أيلول ذهب ضحيتها ستة مِن النساء والاطفال الابرياء، اقدمت هذه المجاميع الأرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا مِن منطقة شقق حي السلام / حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية ، حيث سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحدى المطاعم وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولَم تؤشر اي خسائر بشرية .

يتبع.



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